Rheinderby: Köln will gegen Bayer "mutig bleiben"

Di., 08.11.2022, 17.24 Uhr

Vor dem Derby gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch will Köln-Trainer Steffen Baumgart den Lokalrivalen trotz schwachem Saisonstart auf keinen Fall unterschätzen. Der FC-Coach lobte vor allem das Umschaltspiel der Leverkusener, in dem sie "von der Qualität her mit die beste Mannschaft sind". Personell kann sich Baumgart auf die Rückkehr seines Kapitäns Jonas Hector freuen, der zumindest wieder im Kader stehen wird.

Video: Sport