Sieg bei Neuer-Comeback: FC Bayern wieder Spitzenreiter

Sa., 05.11.2022, 17.54 Uhr

Bayern München hat beim Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Samstag mit 3:2 (3:2) bei Hertha BSC auch das achte Pflichtspiel nacheinander. Damit schob sich der Rekordmeister zumindest für eine Nacht an Union Berlin vorbei auf Platz eins.

Video: Sport