Xavi zum Abschied von Pique: "Er war ein Vorbild"

Fr., 04.11.2022, 19.24 Uhr

Nach 14 Jahren und über 600 Spielen endet am Samstag die große Karriere von Gerard Pique beim FC Barcelona. Er sei "ein Vorbild für Mitspieler, Trainer und den Staff" gewesen, sagte Trainer Xavi über seinen langjährigen Mitspieler, der am Donnerstag überraschend sein Karriereende angekündigt hatte und am Samstag im Ligaspiel gegen UD Almeria zum letzten Mal für die Katalanen auflaufen wird.

