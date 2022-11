"Hohe Verantwortung" - Neuendorf nimmt FIFA in die Pflicht

Fr., 04.11.2022, 07.53 Uhr

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat den Weltverband FIFA bezüglich der WM in Katar und der verstorbenen Wanderarbeiter in die Pflicht genommen. Bei einer Podiumsdiskussion im deutschen Fußballmuseum in Dortmund forderte der 61-Jährige, dass die "Arbeiter entschädigt werden müssen". Eine WM-Vergabe wie 2010 an Katar oder Russland hält der Dürener mittlerweile für "unvorstellbar". Neuendorf bekräftigte einen intensiven Austausch zwischen DFB und der FIFA.

Video: Sport