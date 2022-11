Schwangere Kerber plant Comeback: "Hauptziel ist Olympia 2024"

Do., 03.11.2022, 17.24 Uhr

Es ist noch lange nicht Schluss: Tennis-Ass Angelique Kerber will nach ihrer Schwangerschaft auf die große Tennis-Bühne zurückkehren. Ihr großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris, wie sie im Rahmen der Vorstellung ihrer Biografie "Eine Frage des Willens" in München erzählt hat. Einen genauen Plan für ihre Rückkehr hat die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aber noch nicht: "Ich gehe das entspannt an".

Video: Sport