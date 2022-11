Nationalstürmer Timo Werner verpasst die WM

Do., 03.11.2022, 17.23 Uhr

Schocknachricht kurz vor der WM: Fußball-Nationalstürmer Timo Werner verpasst das Turnier in Katar. Der Profi von RB Leipzig habe im Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk (4:0) am Mittwoch einen Syndesmoseriss erlitten, teilte der Verein am Donnerstag mit. Werner, bis dato fester Baustein in den Planungen des Bundestrainers Hansi Flick, werde "damit für den Rest des Jahres ausfallen".

