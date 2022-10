Asienmeisterschaft 2023: Katar neuer Gastgeber

Mo., 17.10.2022, 10.23 Uhr

Trotz anhaltender Kritik an der Menschenrechtslage richtet Katar im kommenden Jahr auch die Fußball-Asienmeisterschaft aus. Wie der asiatische Fußballverband AFC am Montag bekannt gab, springt der WM-Gastgeber für das im Juni 2019 als Ausrichter auserkorene China ein. Das Reich der Mitte hatte die Austragung im Mai aufgrund seiner "zero-Covid"-Politik abgesagt. Die Asienmeisterschaft beginnt am 16. Juni 2023.

