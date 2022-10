Nach erster Pleite: Alonso will mit Bayer zurück in die Spur

Nach erster Pleite: Alonso will mit Bayer zurück in die Spur

Fr., 14.10.2022, 14.53 Uhr

Startrainer unter Zugzwang: Nach der unnötigen 0:3-Pleite in der Champions League gegen den FC Porto will Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen zurück in die Spur finden. Vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga warnte der neue Coach vor dem Europa-League-Sieger und sprach seinem kriselnden Stürmerstar Patrik Schick das Vertrauen aus.

