Dämpfer für Alonso und Leverkusen - Frankfurt verliert bei Tottenham

Do., 13.10.2022, 00.23 Uhr

Bitterer Abend für Leverkusen und Frankfurt: Beim Champions-League-Debüt von Xabi Alonso unterlag Bayer mit 0:3 (0:1) gegen Porto. Der Einzug in das Achtelfinale ist damit in Gefahr. Auch die Euro-Adler aus Frankfurt legten eine Bruchlandung ein. In London verlor man 2:3 (1:3) gegen Tottenham Hotspur.

