Woche der Wahrheit: Streich und Freiburg starten in die Vorbereitung

Mi., 12.10.2022, 14.24 Uhr

Trainingsplatz statt Quarantäne: Christian Streich kehrte nach überstandener Corona-Infektion zurück zu seiner Mannschaft. Der 57-Jährige startete mit den Breisgauern in die Vorbereitung auf eine intensive Woche. Am Donnerstag können die Freiburger im französischen Nantes ihre Tabellenführung in der Europa-League-Gruppe G ausbauen und schon beinahe mit der nächsten Runde planen. Viel Zeit zum Ausruhen haben die Spieler danach aber nicht. Am Sonntag wartet Rekordmeister Bayern München in der Fußball-Bundesliga.

