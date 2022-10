Befürchtungen bestätigt: Gwinn erleidet Kreuzbandriss

Mo., 10.10.2022, 12.24 Uhr

Giulia Gwinn hat einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Dies teilte ihr Verein Bayern München am Montag mit, die Nationalspielerin wurde am Sonntag bereits erfolgreich operiert. Gwinn hatte sich am vergangenen Mittwoch im Training der DFB-Frauen eine Knieverletzung zugezogen und war sofort zurückgereist. Für die erst 23 Jahre alte Außenbahnspielerin ist es nach 2021 bereits der zweite Kreuzbandriss.

