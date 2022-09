Herbert adelt NBA-Star Giannis: "Einer der besten Spieler der Welt"

Mo., 12.09.2022, 18.24 Uhr

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat vor dem Viertelfinale der Basketball-EM zwischen Deutschland und Griechenland in den höchsten Tönen von Giannis Antetokounmpo gesprochen. Der Grieche sei "einer der Besten der Welt". Das DBB-Team will versuchen den 27-Jährigen so gut es geht zu "kontrollieren".

