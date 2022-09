Vor Wiedersehen mit Lewa: Bayern erneut ohne Sieg

Sa., 10.09.2022, 18.23 Uhr

Bayern München tritt nach dem dritten Unentschieden in Serie in der Bundesliga auf der Stelle und geht angeschlagen in das brisante Wiedersehen mit Robert Lewandowski. Der deutsche Rekordmeister kam gegen den VfB Stuttgart nicht über ein enttäuschendes 2:2 (1:0) hinaus. Gegen den FC Barcelona mit dem früheren Münchner Torgaranten Lewandowski muss in der Champions League eine deutliche Steigerung her.

