"Größtes Thema Klimaschutz": Segler Boris Herrmann stellt Kinderbuch vor

Mi., 07.09.2022, 20.23 Uhr

Boris Herrmann, der als erster Deutscher beim Vendee Globe die Welt umsegelt hat, setzt sich für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ein. Dazu hat er ein Kinder-Sachbuch geschrieben und dieses nun in Hamburg präsentiert. "My Ocean Challenge" vermittelt Wissen über die Weltmeere und ihren Einfluss auf das Klima.

Video: Sport