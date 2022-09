FC Bayern vor CL-Auftakt: "Ein Klub dieser Größe sollte immer Mitfavorit sein"

Di, 06.09.2022, 22.23 Uhr

Der FC Bayern geht entschlossen in das erste Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand: "Wir gehören zu den Mitfavoriten, das wollen wir in dieser Saison auch unter Beweis stellen", sagt Kapitän Manuel Neuer. An das San Siro hat er eine sehr positive Erinnerung aus seiner Zeit beim FC Schalke.

