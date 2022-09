Invictus Games: Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf

Di, 06.09.2022, 18.23 Uhr

Königlicher Besuch am Düsseldorfer Rathaus: An Seite seiner Frau Meghan gibt Prinz Harry den Startschuss für die von ihm ins Leben gerufene "Invictus-Games", ein Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten. Im September 2023 gastiert die Veranstaltung zum ersten Mal in Deutschland - nämlich in der NRW-Landeshauptstadt.

Video: Sport, Vermischtes, Leute