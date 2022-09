"Wichtiger als Tennis": Rafael Nadal kündigt Babypause an

Di, 06.09.2022, 12.53 Uhr

Rafael Nadals Traum vom Titel in New York ist zerplatzt. Doch der Spanier hatte im Moment der Niederlage Wichtigeres im Sinn. "Ich muss mich wichtigeren Dingen widmen als dem Tennis", sagte der Grand-Slam-Rekordchampion, als seine Titelmission bei den US Open gescheitert war. Jetzt zähle nur noch die Geburt seines ersten Kindes, das Ende Oktober zur Welt kommen soll. Nadal verabschiedete sich auf unbestimmte Zeit von den Center Courts.

