Europapokal-Belastung: Baumgart sieht darin "auch was positives"

Do, 01.09.2022, 18.23 Uhr

FC-Trainer Steffen Baumgart sieht in der hohen Belastung mit den zusätzlichen Spielen in der Conference League "auch was positives". Die "Zeit reicht", sagte Baumgart vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg, in dem Köln trotz Verletzungssorgen "eine gute Truppe auf dem Platz haben" wird.

