Rund 2000 Fans feiern DFB-Frauen: "Es wirkt nachhaltig"

Di, 30.08.2022, 22.23 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben sich mit einem öffentlichen Training ihren Fans präsentiert. Auch nach der EM wollen die Vize-Europameisterinnen sichtbar bleiben. Kapitänin Alexandra Popp hofft, dass das Interesse an den DFB-Frauen "keine Eintagsfliege ist", Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will den EM-Hype als Rückenwind mit in die anstehende WM-Quali nehmen.

Video: Sport