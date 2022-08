Voss-Tecklenburg: Mit 21 EM-Heldinnen zum WM-Ticket

Di, 23.08.2022, 18.23 Uhr

Mit 21 EM-Heldinnen gehen die DFB-Frauen in die finalen Spiele der WM-Qualifikation: Für die abschließenden Partien in der Türkei (3. September) und in Bulgarien (6. September) setzt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf bewährtes Personal. Nicht mit dabei sind Marina Hegering und Ann-Katrin Berger.

Video: Sport