Olympiasiegerin Brennauer beendet Radsport-Karriere

Mi, 03.08.2022, 12.23 Uhr

Lisa Brennauer hat exakt ein Jahr nach ihrem größten Triumph das Ende ihrer Radsport-Laufbahn angekündigt. Den größten Erfolg ihrer Karriere feierte die Dauerbrennerin am 3. August 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio, als sie mit ihren Bahn-Vierer-Kolleginnen in der Mannschaftsverfolgung in Weltrekordzeit zu Gold raste.

