Public Viewing beim EM-Finale: Ekstase in London, Enttäuschung in Straelen

Mo, 01.08.2022, 10.24 Uhr

Wilde Party in London, Enttäuschung in Straelen: Das EM-Finale der Frauen hat beim Public Viewing unterschiedliche Gefühle ausgelöst. In der Heimatstadt von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg überwog aber der Stolz.

