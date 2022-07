Kajak: Olympiasiegerin Funk blickt auf Heim-WM und träumt von Paris

Di, 26.07.2022, 12.23 Uhr

2021 gewann Ricarda Funk die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio, nun hofft die 30-Jährige auf den nächsten großen Erfolg. Im August steht die Weltmeisterschaft in ihrer Heimatstadt Augsburg an. Für die Berufssoldatin etwas "ganz besonderes".

