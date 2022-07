Fans können Diego Maradona Botschaften ins All schicken

So, 24.07.2022, 12.53 Uhr

Fans des argentinischen Fußballnationalhelden Diego Maradona können ihrem Idol jetzt Nachrichten ins Weltall schicken. Ein Flugzeug fliegt mehrere Stationen in aller Welt an, um die Nachrichten einzusammeln, die später in den Orbit gebracht werden sollen.

