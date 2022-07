Tennis: Russin Kassatkina mit Coming-Out

Di, 19.07.2022, 10.23 Uhr

Die russische Tennisspielerin Darja Kassatkina hat sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt. In einem Interview mit dem YouTuber Witia Krawtschenko erklärte die 25-Jährige am Montag, dass sie derzeit eine Freundin habe. Außerdem postete Kassatkina am Abend ein Foto mit ihrer Freundin auf Instagram.

Video: Sport