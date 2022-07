Gnabry bleibt bei Bayern: "Das perfekte Set-Up für mich"

Sa, 16.07.2022, 20.54 Uhr

Nationalspieler Serge Gnabry hat seinen Vertrag bei Rekordmeister Bayern München vorzeitig bis 2026 verlängert. Der Flügelstürmer "freut sich extrem" über seinen Verbleib in München. An der Isar befindet sich das für ihn und seine Entwicklung "perfekte Set-Up", so der 27-Jährige.

