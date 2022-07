US-Basketballerin Griner richtet Brief an Präsident Biden

Di, 05.07.2022, 15.19 Uhr

Die seit Februar in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner fordert in einem Brief an US-Präsident Joe Biden ihre Freilassung. Ihr wird vorgeworfen, in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl mitgeführt zu haben.