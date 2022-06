Fußball-WM 2026: Die 16 Spielorte stehen fest

Fr, 17.06.2022, 11.47 Uhr

Die Fußball-WM 2026 wird in 16 Städten in Nord- und Mittelamerika ausgetragen. Elf Austragungsorte sind in den USA, drei in Mexiko und zwei weitere in Kanada.