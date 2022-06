Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga gesunken

Mi, 08.06.2022, 12.10 Uhr

Die Bundesliga muss offenbar erheblich um die Gunst der Fans kämpfen. Bei einer Umfrage der Votingapp FanQ in Zusammenarbeit mit dem FC PlayFair! unter mehr als 6200 Fußballinteressierten gaben insgesamt 70 Prozent an, ihr Interesse habe in der abgelaufenen Spielzeit abgenommen.