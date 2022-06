Nach Blackout im Stadion: Rangnick verliert ÖFB-Heimdebüt

Wien/Split. Trainer Ralf Rangnick hat bei seinem Heimspiel- Debüt mit Österreichs Fußball-Nationalmannschaft eine unglückliche Niederlage kassiert.

Drei Tage nach dem überzeugenden 3:0 in Kroatien verlor das auf neun Positionen veränderte ÖFB-Team gegen Dänemark in Wien mit 1:2 (0:1). Die Partie wurde mit 90-minütiger Verspätung angepfiffen, weil im Ernst-Happel-Stadion die Flutlichtanlage ausgefallen war. Der Stromausfall betraf auch etwa 1500 Haushalte im zweiten Wiener Gemeindebezirk.

Unbeeindruckt vom Blackout in der Arena und von der ÖFB-Startoffensive gingen die Gäste durch Pierre-Emile Højbjerg von Tottenham Hotspur in Führung (28. Minute) und hatten weitere gute Chancen. Doch die Gastgeber kamen nach der Pause besser ins Spiel - und durch den Wolfsburger Xaver Schlager verdient zum Ausgleich (67.). Marko Arnautovic hämmerte den Ball in seinem 100. Länderspiel an den Pfosten (74.). Matchwinner Jens Stryger Larsen ließ die Gäste dann doch noch jubeln (84.).

Schon in der WM-Qualifikation hatte Österreich unter Franco Foda beide Gruppenspiele (0:1/0:4) gegen die Dänen verloren. Nach dem zweiten Spieltag in Gruppe 1 der Liga A führt Dänemark (6 Punkte) nun vor Österreich (3), Frankreich und Kroatien (beide 1).

WM-Endspiel-Neuauflage endet mit Remis

Am kommenden Freitag empfängt die ÖFB-Auswahl Weltmeister Frankreich, der in einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 in Kroatien nicht über ein 1:1 (0:0) hinauskam. Drei Tage nach ihren Auftaktniederlagen - Frankreich 1:2 gegen Dänemark und Kroatien 0:3 gegen Österreich - konnte erneut kein Team in der durchschnittlichen und chancenarmen Partie überzeugen. Die Führung des Weltmeisters durch Adrien Rabiot von Juventus Turin (52.) egalisierte der Hoffenheimer Andrej Kramaric per Foulelfmeter (83.). Luka Modric vom Champions-League-Sieger Real Madrid absolvierte sein 150. Länderspiel für den WM-Zweiten Kroatien.

