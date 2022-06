Nach Verletzungsdrama: Zverev rechnet mit "schwerer Verletzung"

Sa, 04.06.2022, 17.10 Uhr

Alexander Zverev hat bei seinem Halbfinalaus in Paris offenbar eine schwere Verletzung erlitten. Nach den ersten Untersuchungen sehe es so aus, als habe er sich "mehrere seitliche Bänder im rechten Fuß gerissen", teilte er am Samstag bei Instagram mit.