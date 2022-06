Aston Martin will Vettel halten: "So fährt keiner, der nicht fahren will"

Mi, 01.06.2022, 22.43 Uhr

Aston Martin plant auch die Formel-1-Saison 2023 mit Sebastian Vettel im Cockpit. "Wenn man ihn in einem Debrief erlebt oder am Telefon, wie er sich reinhängt: So fährt keiner, der nicht fahren will", sagte Teamchef Mike Krack.