Werder Bremen steigt auf - Hamburger SV in Relegation

Werder Bremen hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht und folgt damit dem FC Schalke 04 zurück ins deutsche Oberhaus.

Im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga setzte sich Bremen gegen Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0) durch und schaffte wie die Gelsenkirchener nur ein Jahr nach dem Gang in die Zweitklassigkeit den sofortigen Wiederaufstieg. Niclas Füllkrug (10. Minute) und Marvin Ducksch (51.) trafen für Bremen und versetzten das ausverkaufte Stadion in Ekstase.

Die Zweitliga-Meisterschaft sicherte sich Schalke durch ein 2:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg. Rodrigo Zalazar (15.) mit einem Traumtor aus fast 60 Metern und Top-Torjäger Simon Terodde (88.) sorgten für die Treffer der Königsblauen, die bereits am vorletzten Spieltag den vorzeitigen Aufstieg gefeiert hatten.

Sieg hilft Darmstadt nicht

Hoffnungen auf den Aufstieg kann sich noch der Hamburger SV machen, der sich Relegationsplatz drei sicherte. Der HSV siegte bei Hansa Rostock mit 3:2 (0:1) und trifft nun in den zwei Relegationsspielen auf Hertha BSC, das am Samstag im Finale der Bundesliga den direkten Klassenverbleib verpasst hatte. Hansa ging in der 13. Minute durch Nico Neidhart in Führung, doch Robert Glatzel (50.) und (75.) Sebastian Schonlau sorgten für den nötigen Sieg der Hamburger. Im Stadion wurde Pyrotechnik gezündet, auf einer Tribüne kam es zu einem Feuer.

Der SV Darmstadt 98 siegte zwar mit 3:0 (3:0) gegen den SC Paderborn. Weil aber die Mitkonkurrenten Bremen und HSV nicht patzten, schafften die Lilien nicht mehr den Sprung auf Rang drei und beenden die Saison als Vierter.

Als Absteiger standen vor dem letzten Spieltag schon der FC Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt fest. In die Relegation muss Dynamo Dresden, das dort auf den Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern trifft.

