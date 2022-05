Fanfest im Biergarten: Münchner feiern ausgelassen 10. Meisterschaft in Folge

Fanfest im Biergarten: Münchner feiern ausgelassen 10. Meisterschaft in Folge

So, 15.05.2022, 09.58 Uhr

Rekordmeister Bayern München hat am Samstag ausgelassen die zehnte Meisterschaft in Folge gefeiert. Beim Fanfest im Biergarten am Nockherberg konnte auch der mögliche Abgang von Torschützenkönig Robert Lewandowski die Stimmung nicht trüben.