Stützle überragt mit vier Scorerpunkten - Draisaitl festigt Platz zwei

Mi, 27.04.2022, 08.33 Uhr

Jungstar Tim Stützle hat seine Ottawa Stützle in der NHL mit einer starken Leistung zum Sieg geführt. Der 20 Jahre alte Angreifer steuerte beim 5:4 nach Verlängerung gegen die New Jersey Devils zwei Tore und zwei Assists bei. Leon Draisaitl sicherte sich mit den Edmonton Oilers Platz zwei in der Pacific Division und damit das Heimrecht in den Play-offs.