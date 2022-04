Davis Cup: DTB-Auswahl in Hamburg gegen Frankreich, Belgien & Australien

Di, 26.04.2022, 17.37 Uhr

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes trifft in der Gruppenphase des Davis Cup in Hamburg auf Frankreich, Belgien und Australien. Das DTB-Team peilt erneut den Einzug ins Viertelfinale an. Im vergangenen Jahr erreichte die deutsche Auswahl das Halbfinale.