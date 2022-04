Rose zur Bayern-Dominanz: "Versuchen das zu ändern"

So, 24.04.2022, 10.39 Uhr

Der Gratulation zur zehnten Meisterschaft folgte gleich der Blick nach vorne: BVB-Coach Marco Rose kündigte an, auch in der kommenden Saison dem Rekordmeister FC Bayern ein Bein stellen zu wollen. Man werde sich schütteln, neu aufstellen und an den Ambitionen nichts ändern.