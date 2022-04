Akanji vor Topspiel: "Würde gerne mal gewinnen in München"

Fr, 22.04.2022, 17.08 Uhr

Manuel Akanji will nicht Partygast der Meisterfeier von Bayern München sein. Stattdessen würde der Verteidiger von Borussia Dortmund "gerne mal gewinnen in München" und blickte im Rahmen eines PR-Termins mit READY TO EAT auf die "nicht so gute" Statistik des BVB bei den Bayern.