Real ohne Trainer? - Ancelotti reist nicht mit nach London

Di, 05.04.2022, 18.17 Uhr

Ohne Trainer Carlo Ancelotti ist Real Madrid am Dienstag vor dem Champions-League-Duell beim FC Chelsea in London angekommen. Ob der Ex-Coach von Bayern München dennoch auf der Bank sitzen wird, hängt von seinem PCR-Test am Dienstag ab.