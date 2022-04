"Haben eine gute Mannschaft": Magath mit Training zufrieden

Fr, 01.04.2022, 16.49 Uhr

Felix Magath blickt optimistisch in die Zukunft. Der Trainer von Hertha BSC glaubt an einen Verbleib in der Bundesliga und zeigt sich mit der Trainingsleistung in der Länderspielpause sehr zufrieden.