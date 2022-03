Drittes USA-Rennen: Formel 1 fährt in Las Vegas

Do, 31.03.2022, 09.03 Uhr

Die Formel 1 expandiert weiter in den USA und wird ab der Saison 2023 in Las Vegas ein drittes Rennen austragen. Stattfinden soll der Grand Prix an einem Samstagabend im November als Nachtrennen.