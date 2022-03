Verstappen wieder in der Spur: Die Erkenntnisse des GP in Saudi-Arabien

Mo, 28.03.2022, 09.50 Uhr

Weltmeister Max Verstappen konnte beim GP in Saudi-Arabien seinen ersten Saisonsieg einfahren und das Debakel vom ersten Rennen wieder ein wenig vergessen machen. Lewis Hamilton hatte derweil weiterhin Probleme und die Kritik an der Austragung des Rennens in Dschidda wird zunächst wohl nicht abnehmen: Die Erkenntnisse zum GP in Saudi-Arabien.