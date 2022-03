Red-Bull-Pilot Sergio Perez eroberte in einem aufreibenden Qualifying von Saudi-Arabien die erste Pole Position seiner Formel-1-Karriere.

Dschiddah. Erstmals in seiner Karriere startet der Mexikaner Sergio Perez am Sonntag (19.00 Uhr) von der Pole Position in ein Formel-1-Rennen.