Auftakt ins WM-Jahr: DFB-Team trifft in Gravenbruch ein

Di, 22.03.2022, 08.20 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft startet ins WM-Jahr. Für das Team von Bundestrainer Hansi Flick stehen zwei Testspiele gegen Israel und in den Niederlanden an, am Montagabend trafen die Spieler im Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch ein.