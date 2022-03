Indian Wells: Zverev scheitert früh, Kerber im Achtelfinale

Mo, 14.03.2022, 09.49 Uhr

Die nächste herbe Enttäuschung: Alexander Zverev ist beim Masters in Indian Wells gleich an seiner Auftakthürde gescheitert. Angelique Kerber marschierte dagegen beim WTA-Turnier in Kalifornien ins Achtelfinale.