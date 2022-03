Koch fliegt aus DFB-Präsidium - Niederlage gegen Sinning

Fr, 11.03.2022, 16.42 Uhr

Der umstrittene Funktionär Rainer Koch gehört nach 15 Jahren nicht mehr dem Präsidium des DFB an. Der bisherige Interimspräsident verlor in einer Abstimmung am Freitag auf dem Bundestag in Bonn überraschend deutlich gegen die Sportwissenschaftsprofessorin Silke Sinning.