Murray spendet Tennis-Preisgelder für Kinder in der Ukraine

Indian Wells. Der britische Tennisprofi Andy Murray unterstützt die in der Ukraine unter dem Krieg besonders leidenden Kinder mit einer bemerkenswerten Geste.

Die frühere Nummer eins der Welt will bis Ende des Jahres sämtliche Preisgelder, die er auf der ATP-Tour 2022 gewinnt, an Unicef spenden. Das teilte 34-Jährige in den sozialen Medien mit.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem Geld sollen Medikamente und Lernmittel für Kinder finanziert werden. Es sei entscheidend, dass Kinder auch in Zeiten des Krieges Zugang zu Bildung hätten, schrieb Unicef-Botschafter Murray. "Kinder in der Ukraine brauchen Frieden - jetzt", beendete Murray seinen Post. In dieser Woche ist der Brite beim Turnier in Indian Wells am Start.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-445983/2