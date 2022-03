Davis Cup: Zverev trifft auf Seyboth Wild - Struff gegen Monteiro

Do, 03.03.2022, 20.24 Uhr

Alexander Zverev trifft beim Davis-Cup-Auftakt am Freitag gegen Brasilien in seinem Einzelmatch auf Thiago Seyboth Wild. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Anschließend bestreitet Jan-Lennard Struff in Rio de Janeiro für das DTB-Team das zweite Einzel gegen Thiago Monteiro, Brasiliens Nummer eins.