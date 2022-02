Hoffnung beim BVB: Haaland trainiert komplett mit

Mo, 21.02.2022, 13.26 Uhr

Bei Dortmund wächst die Hoffnung auf eine Rückkehr von Erling Haaland zum Europa-League-Rückspiel bei den Glasgow Rangers am Donnerstag. Der norwegische Top-Stürmer absolvierte am Montag im Trainingszentrum in Dortmund-Brackel die komplette Einheit mit den Reservisten.