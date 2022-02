Sieg gegen Crailsheim: Alba zum Rekord-Pokalchampion gekrönt

Alba Berlin gewinnt gegen Merlins Crailsheim das Basketball Pokalfinale in der Mercedes-Benz-Arena mit 86:76.

Der deutsche Meister Alba Berlin hat zum elften Mal den Pokal der Basketball-Bundesliga gewonnen.

Die Hauptstädter setzten sich im Endspiel in eigener Halle gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 86:76 (39:43) durch und krönten sich damit zum Rekord-Pokalsieger. Bester Werfer bei den Berlinern war Maodo Lo mit 20 Punkten. Bei den Merlins kam T.J. Shorts auf starke 30 Zähler.

Kein leichter Sieg

Im Halbfinale hatte sich Alba am Samstag gegen die Niners Chemnitz mit 91:81 durchgesetzt, Crailsheim hatte die Basketball Löwen Braunschweig mit 85:71 besiegt. Den Braunschweigern half auch die Unterstützung von NBA-Star und Alleingesellschafter Dennis Schröder von der Tribüne nichts. Titelverteidiger Bayern München war im Viertelfinale an Chemnitz gescheitert.

Eine Woche zuvor hatte Alba die Merlins in der Liga noch klar mit 106:74 besiegt. Doch den Hauptstädtern war klar, dass es dieses Mal nicht so einfach werden würde. "Es ist ein komplett anderes Spiel. Sie waren damals von einer langen Reise gekommen, dieses Mal geht es um einen Titel", sagte Alba-Star Luke Sikma vor der Partie bei "Magenta Sport".

Alba kämpft mit Startschwierigkeiten

Wie schon im Halbfinale gegen Chemnitz fanden die Berliner nur schwer in die Begegnung und liefen vor der Pause stets einem Rückstand hinterher. Nationalspieler Lo hatte bereits am Samstagabend auf die enorm kurze Pause für die Berliner zwischen beiden Partien von nicht einmal 18 Stunden hingewiesen. Und in der Tat wirkte Alba anfangs etwas müde.

Die Merlins nutzten das mit schnellem Basketball und führten Mitte des zweiten Viertels sogar mit 16 Punkten (37:21). Vor allem T.J. Shorts war von den Berlinern kaum zu stoppen und hatte zur Halbzeit bereits 17 Punkte auf seinem Konto. Wie gegen Chemnitz ließ sich Alba von dem deutlichen Rückstand aber nicht beirren. Angeführt von Lo holte der große Favorit Punkt für Punkt auf und lag so nach 20 Minuten nur noch mit vier Zählern hinten (39:43).

Merlins fehlte T.J. Shorts

Nach dem Seitenwechsel kippte das Momentum weiter in Richtung des deutschen Meisters. Crailsheims Star T.J. Shorts musste nach drei Foule mehr Zeit als geplant auf der Bank verbringen. Alba nutzte das und ging durch einen Dreier von Jaleen Smith erstmals in Führung (53:52). Zwar stemmten sich die Merlins bei ihrer Final-Premiere weiter mit aller Macht gegen die drohende Niederlage, durch zwei erfolgreiche Dreier von Jonas Mattiesseck setzten sich die Berliner aber erstmals ab.

Den Merlins ging jetzt die Kraft aus, T.J. Shorts brachte sie aber noch einmal auf drei Zähler heran (79:76). Doch dann versenkte Lo einen Dreier eiskalt und machte damit den nächsten Berliner Titel perfekt.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-217606/3